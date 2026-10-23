Вестник Кавказа

Причину уменьшения количества боев Махачева назвали в UFC

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дана Уайт рассказал, почему Ислам Махачев стал реже драться в UFC. Последний на данный момент бой россиянина состоялся минувшим летом.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев стал реже проводить бои по финансовым причинам. Такое мнение выразил глава промоушена Дана Уайт.

"Дело в деньгах. Когда парни молоды и полны энтузиазма, они хотят много драться, потому что хотят получать деньги"

– президент UFC

Он подчеркнул, что у бойцов с ростом заработка пропадает необходимость постоянно драться, передает портал MMAJunkie.

"И, справедливости ради, посмотрите на то, чего добился Ислам"

– Дана Уайт

Напомним, свой последний на данный момент бой Махачев провел в августе текущего года. Его соперником был Иэн Гэрри. Одержав победу над ирландцем, Махачев защитил чемпионский пояс в полусреднем весе.

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