Причину уменьшения количества боев Махачева назвали в UFC

Дана Уайт рассказал, почему Ислам Махачев стал реже драться в UFC. Последний на данный момент бой россиянина состоялся минувшим летом.
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев стал реже проводить бои по финансовым причинам. Такое мнение выразил глава промоушена Дана Уайт.
"Дело в деньгах. Когда парни молоды и полны энтузиазма, они хотят много драться, потому что хотят получать деньги"
– президент UFC
Он подчеркнул, что у бойцов с ростом заработка пропадает необходимость постоянно драться, передает портал MMAJunkie.
"И, справедливости ради, посмотрите на то, чего добился Ислам"
– Дана Уайт
Напомним, свой последний на данный момент бой Махачев провел в августе текущего года. Его соперником был Иэн Гэрри. Одержав победу над ирландцем, Махачев защитил чемпионский пояс в полусреднем весе.