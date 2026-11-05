Вестник Кавказа

Армения фактически не участвует в работе ОДКБ – Песков

Армения фактически не участвует в работе ОДКБ – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили, что Армения де-факто не принимает участия в работе ОДКБ. Взаимодействия в сфере безопасности с Ереваном сейчас нет.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Армения в настоящий момент фактически не принимает участия в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

"Вы знаете, что Ереван сейчас де-факто не участвует в работе ОДКБ. Вы слышали официальное заявление Еревана о позиции в отношении целесообразности участия в ОДКБ"

– Дмитрий Песков 

По словам Пескова, никаких контактов с Ереваном в сфере безопасности сейчас нет. Будущее Армении в ОДКБ будет решаться в ходе встреч в рамках организации, отметил спикер Кремля. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения сохраняет возможность вернуться к полноценному участию в ОДКБ.

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