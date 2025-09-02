Яндекс Маркет оставляет в Узбекистане только экспресс-доставку

Один из крупнейших российских маркетплейсов Яндекс Маркет с 10 ноября существенно ограничит свою работу в Узбекистане, оставив для покупателей лишь товары экспресс-доставки: продукты, электронику, косметику и товары для дома.

Руководство Яндекс Маркет, одного из крупнейших российских маркетплейсов и онлайн-сервисов для выбора и покупки товаров, входящий в экосистему компании "Яндекс", приняло решение прекратить работу в Узбекистане с 10 ноября спустя около полутора лет после выхода на рынок, рассказали в пресс-службе Yandex Go.

Компания начала работу в Узбекистане в апреле 2025 года – ее покупатели в приложении Yandex Go могли заказывать любые из 50 млн товаров по более выгодным ценам и даже покупать товары с более длительными сроками доставки. Теперь компания решила отказаться от этого формата, передает Podrobno.uz.

Впрочем, полностью возможность заказывать товары через Yandex Go не исчезнет - Магазины и Lavka останутся в приложении, в них будут доступны для заказа продукты, электроника, косметика, товары для дома и другие категории, однако будет работать только экспресс-доставка – самое растущее направление работы компании.

Сейчас только сеть Lavka в Узбекистане включает десять складов для сборки онлайн-заказов, а ассортимент товаров собственной торговой марки превышает 100 наименований. За последний год число партнеров магазинов почти удвоилось и достигло 500, а количество заказов выросло втрое.

Пока заказ через витрину можно будет оформить до 10 ноября, и компания обещает обработать и доставить все покупки, сделанные до этой даты, говорится в сообщении.