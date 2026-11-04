Мировые цены на нефть перешли к росту: Brent торгуется выше $100 за баррель

По итогам торгов цена нефти марки Brent превысила $100 за барр, а стоимость фьючерсов на сорт WTI с декабрьской поставкой увеличилась до отметки в $92,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года выросла на 1,99% до $100,25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в декабре увеличилась на 4,65%, достигнув $92,22 за баррель.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 0,03% до $106,84, а в турецком порту Джейхан на базе FOB стоимость составила $101,6 при росте на 1,7%.

Отметим, резкое падение котировок в среду из-за политических ожиданий в США и Иране, а также восстановления экспорта из Персидского залива, сейчас сдерживается опасениями за поставки на фоне атак в Ормузском проливе.