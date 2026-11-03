Почему падает нефть, несмотря на проблемы в Ормузском проливе?

Стоимость эталонных марок нефти продолжает снижение после предыдущих торгов, при этом фьючерсы Brent торгуются по $93,79 за баррель, а котировки WTI упали до $86,90.

Цены на нефть продолжили снижение после обвала по итогам предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $93,79 за баррель. Контракты на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 1,38%, до $86,90 за баррель.

На мировом рынке цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light упала на $6,64 (5,85%), до $106,81. На базисе FOB в турецком порту Джейхан котировки снизились на $5,75 (5,44%), составив $99,90.

Отметим, победа Демократической партии на выборах в Конгресс США может приблизить конец конфликта с Ираном, поскольку американский лидер Дональд Трамп признал поражение республиканцев во многом из-за военного противостояния с Тегераном и роста цен на бензин.

Кроме того, ряд СМИ сообщает, что экспорт нефти из стран Персидского залива начал восстанавливаться, в результате чего предложение превосходит краткосрочный спрос.

Победа демократов воодушевила трейдеров

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что главная причина, по которой цены на нефть падают после получения Демократической партией контроля над обеими палатами Конгресса США – ожидания трейдеров, что демократы не позволят президенту Дональду Трампу продолжать иранский конфликт.

"Трейдеры, как только выяснилось, что Демократическая партия будет в большинстве не только в Палате представителей, но и в Сенате, стали играть на понижение в расчете, что потеря республиканцами контроля над Конгрессом приведет к отказу США от военной компаний против Ирана. В эти ожидания входят и прекращение военных ударов на Ближнем Востоке, и подписание того или иного мирного соглашения, и, самое главное, разблокирования Ормузского пролива как для иранских кораблей, так и для судов всех остальных государств. Эта перспектива означает, что на мировой рынок все-таки вернется нефть, до иранского конфликта свободно вывозившаяся из Персидского залива ", - прежде всего сказал он.

"Трейдеры полагают, что либо сам Трамп и республиканцы поймут, что военная кампания против Ирана крайне непопулярна и ее надо сворачивать, поскольку она уже привела к поражению Республиканской партии на промежуточных выборах – либо демократы попросту не выделят Пентагону бюджет на продолжение боевых действий на Ближнем Востоке. Пока что мы видим, что Трамп, признавая, что иранский конфликт стал причиной проигрыша республиканцев на выборах, добавил, что в любом случае ударил бы по иранским военным и ядерным объектам, поэтому сейчас больше надежда на то, что без бюджетных денег американской армии станет не на что воевать против Ирана", - отметил Игорь Юшков.

"Скорее всего, нынешнее снижение котировок связано в большей степени с эмоциями трейдеров, чем с достоверными прогнозами перспектив нефтяного рынка. Дело в том, что значительные бюджетные средства нужны Трампу только в фазе активных боевых действий против Ирана, а нынешняя ситуация, когда американский флот осуществляет блокаду иранских портов, может продолжаться и без значительных финансовых вливаний. Соответственно, и Иран продолжит блокировать судоходство в Ормузском проливе. Далеко не факт, что в действительности Ормузский пролив откроется в ближайшей перспективе. Скорее всего, в скором времени мы увидим коррекцию, когда цены немного подрастут обратно, как только спадет эмоциональная реакция рынка. Стоит ожидать роста примерно к $100 за баррель, ведь объективно ситуация в зоне Ормузского пролива не изменилась", - подчеркнул экономист.

Падение цен на нефть будут сдерживать регулярные новости о подорванных танкерах в Ормузском проливе. "Каждый подрыв или поражение танкера доказывает, что Ормузский пролив по-прежнему небезопасен. Западная пресса пыталась раскрутить историю, что на самом деле судоходство восстановлено и корабли в тех же объемах, что и до иранского конфликта, вывозят нефть из Персидского залива. Ирану важно было это опровергнуть фактами, показать на деле, что блокада продолжается, и пересекать Ормузский пролив без разрешения КСИР корабли могут только с риском попасть под удар. В итоге сейчас кто-то проскакивает блокаду, а кто-то подрывается на минах. И это удерживает цены на относительно высоком уровне", - сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Как сильно упадут цены после иранского конфликта?

По оценке Игоря Юшкова, полноценное урегулирование иранского конфликта снизит цены на нефть примерно на четверть. "Если действительно Ормузский пролив откроется для всех судов, то цены могут вполне уйти в район $75 за баррель нефти марки Brent. Мы видели такую картину, когда в июне США и Иран подписали меморандум, временно открывавший Ормузский пролив. Тогда цени снижались до коридора $70-75 за баррель, а сейчас можно скорее ожидать коридора $75-80 за баррель из-за большего, чем пять месяцев назад, исчерпания стратегических запасов нефти. Спрос на нефть сейчас больше, поскольку покупать нефть нужно и для текущего потребления, и для восполнения стратегических резервов", - пояснил он.

"Чем дольше продолжается иранский конфликт и блокада Ормузского пролива, тем выше будет спрос на нефть после их прекращения: все страны, тратившие стратегические резервы, начнут закупать вернувшуюся ближневосточную нефть для своих хранилищ. Это будет удерживать цены на нефть на относительно высоком уровне еще долгое время", - заключил Игорь Юшков.