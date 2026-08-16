Мощности форелевого хозяйства Дагестана увеличат более чем на 20%

Площадь инвестпроекта форелевого хозяйства в Дагестане планируют увеличить более чем на 20% за счет установки 15 дополнительных садков на Ирганайском водохранилище.

В Дагестане построят дополнительные мощности форелевого хозяйства в садках на территории Ирганайского водохранилища в поселке Шамилькала Унцукульского района, сообщает комитет по рыбному хозяйству республики.

По данным ведомства, к уже установленному 71 плавучему каркасному садку добавят еще 15. Тем самым общая площадь хозяйства для выращивания форели вырастет на 21,2%.

"За 9 месяцев 2026 года на хозяйстве выращено около 1,5 тыс. т радужной форели, реализовано более 500 т"

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В комитете отметили, что инвестор проводит зарыбление в количестве 1,5 млн молоди форели, при этом на объекте в Дагестане уже подготовлена площадка для строительства цехов переработки произведенной продукции, сообщает РБК Кавказ.

Подчеркнем, что в республике реализуются и другие проекты. В частности, в текущем году в Каякентском районе построят современный рыбоводный комплекс по выращиванию осетровых, который на первом этапе будет производить около 30 т рыбы в год.