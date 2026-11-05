Азербайджан направит на науку и образование свыше $3 млрд в 2027 году

В будущем 2027 году Азербайджан увеличит государственные расходы на науку и образование до $3,17 млрд, что составит более чем 12% от общего объема бюджета страны.

Азербайджан увеличит расходы на науку и образование в грядущем 2027 году. Об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.

Он подчеркнул, что государственная политика и в дальнейшем будет ориентирована на постепенное увеличение финансирования этих сфер, объем которого запланирован на уровне $3,17 млрд, или 12,6% от всех бюджетных расходов.

Глава Минфина АР добавил, что в сравнении с 2025 годом выделенный бюджет вырастет на $316 млн, а за пятилетний период общий рост составит $588 млн.

Кроме того, затраты на эти направления достигли 3,8% ВВП Азербайджана, уточнил Бабаев. Это выше среднемирового уровня в 3,6% и укладывается в международную норму, которая обычно составляет от 3% до 5% ВВП.