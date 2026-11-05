Вестник Кавказа

Верхний Ларс собрал более 500 большегрузов

Военно-грузинская дорога
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Свыше 500 грузовых автомобилей ожидают своей очереди для проезда через российско-грузинскую государственную границу в контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс".

На российско-грузинской границе в пункте пропуска "Верхний Ларс" скопилось свыше 500 большегрузов. Об этом сообщается на официальном сайте системы электронной очереди.

По данным на 12:00 мск 6 ноября, в очереди зарегистрировано 508 грузовиков, 83 большегруза находятся в "зеленой зоне".

Кроме того, движение по Транскавказской автомагистрали и Военно-Грузинской дороге на сегодняшний день осуществлялось без ограничений для всех видов транспорта.

Напомним, Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом из России в Грузию и Армению, а Транскам соединяет страну с Южной Осетией.

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