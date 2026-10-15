Искусственный интеллект привлекли к работе в сфере туризма

В скором времени часть рутинной работы в туристической отрасли возьмет на себя искусственный интеллект - Центр стратегических разработок уже создал навигатор по его использованию в туристической отрасли.

Искусственный интеллект будет помогать российским туроператорам справляться с ежедневным потоком рутинной работы – специально для этого Центр стратегических разработок подготовил практическое пособие "Цифровой навигатор", сообщает пресс-служба Минкурортов Кабардино-Балкарии.

"Пособие поможет разобраться в возможностях нейросетей и научиться применять их для решения повседневных рабочих задач. С помощью ИИ можно создавать информационные материалы, продвигать туристские продукты и территории, готовить отчеты и презентации, а также автоматизировать рутинные процессы"

- сообщение

Новое руководство станет настоящим подспорьем для туроператоров, представителей гостиничного бизнеса, туристско-информационных центров, музеев, а также региональных и муниципальных органов власти, активно работающих в сфере туризма, отмечается в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Тестирование пособия уже доказало: работа с ним существенно сокращает время на выполнение рутинных повседневных задач, что позволяет уделять больше внимания развитию туристских продуктов и работе с гостями. Конечно, полностью человека ИИ не заменит: за людьми остаются проверка достоверности информации и оценка качества результатов, подчеркивают в министерстве.

Пособие уже доступно в интернете на сайте Центра стратегических разработок по ссылке: https://www.csr.ru/ru/catalog/.