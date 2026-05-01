Первая леди Грузии вручила папе Римскому подарок в Ватикане

Встреча первой леди Грузии с папой Римским Львом XIV состоялась в Ватикане. На ней Тамар Багратиони вручила понтифику подарок.

Беседа первой леди Грузии Тамар Багратиони с папой Римским Львом XIV состоялась в Ватикане, рассказали в пресс-службе президента Грузии.

В ходе встречи Тамар Багратиони заверила Льва XIV в уважении со стороны президента и народа Грузии, она также пожелала понтифику долголетия.

Кроме того, первая леди вручила папе Римскому памятный подарок. Им стало расписанное вручную керамическое изделие, которое было создано в женском монастыре Святой Нино в Фока.

На беседе присутствовала и посол Грузии в Италии Тамар Лилуашвили. Событие состоялось при содействии посла Грузии при Святом Престоле Давида Квабишвили.