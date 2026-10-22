В Азербайджане подсчитали доходы от иностранного туризма

Иностранные туристы обеспечили Азербайджану более двух миллиардов манатов дожода, причем почти треть этой суммы оставили в стране российские путешественники, сообщили в Государственном комитете статистики страны.

Расходы иностранных туристов в Азербайджане за 9 месяцев текущего 2026 года составили 2,193 млрд манатов, и большая их часть, 666,6 млн манатов, или около 30% общей суммы, пришлась на визитеров из России, сообщили в Государственном комитете статистики Азербайджана.

Вторыми по объему расходов стали туристы из Турции: они оставили в стране 234,3 млн манатов, что ниже прошлогоднего показателя на 9,7%. А вот гости из Израиля показали заметный рост - их расходы увеличились на 78,9%, до 133,6 млн манатов, передает Sputnik Азербайджан.

В первую пятерку визитеров в Азербайджане вошли гости из Ирана с показателем 142,3 млн манатов и из Саудовской Арави, потратившие в стране 121,9 млн манатов, говорится в сообщении.

По подсчетам статистики самой крупной статьей расходов гостей республики стал транспорт, на который пришлось 973 млн манатов. Даже питание и проживание обошлись им значительно дешевле - 407,2 млн манатов и 405,4 млн манатов соответственно. Следующей статьей расходов гостей стал традиционный шопинг: на него было потрачено 287,5 млн манатов, а вот их расходы на культурные мероприятия и экскурсии составили всего 38,1 млн манатов.

По числу прибывших в Азербайджан тоже лидировали граждане РФ, на которых пришлось 27,1% всех иностранных посетителей. Граждане Турции составили 19,4% всех иностранных визитеров, Ирана - 7,7%, Грузии - 4,9%, Казахстана - 4,5%, Израиля - 3,7%, сообщили в Госкомстате страны.