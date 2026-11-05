Вестник Кавказа

Аракчи обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Аббас Аракчи провел встречу с Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном. Иран и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе.

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи встретился главой дипведомства ОАЭ Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили положение дел на Ближнем Востоке, информирует дипведомство ОАЭ.

Глава дипведомства ОАЭ отметил важность деэскалации и продвижения дипломатического диалога для укрепления региональной безопасности. 

Отметим, что отношения между странами осложнились на фоне иранской войны. Абу-Даби объявил о разрыве дипломатических и экономических отношений с Тегераном.

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