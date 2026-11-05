Аракчи обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

Аббас Аракчи провел встречу с Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном. Иран и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе.
Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи встретился главой дипведомства ОАЭ Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили положение дел на Ближнем Востоке, информирует дипведомство ОАЭ.
Глава дипведомства ОАЭ отметил важность деэскалации и продвижения дипломатического диалога для укрепления региональной безопасности.
Отметим, что отношения между странами осложнились на фоне иранской войны. Абу-Даби объявил о разрыве дипломатических и экономических отношений с Тегераном.