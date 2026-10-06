В Турции и ОАЭ узнали о красотах Кабардино-Балкарии

Сотрудники министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии и туристических компаний региона показали коллегам из Турции и ОАЭ богатый туристический потенциал и возможности республики.

Участники делегации министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии (КБР) и туристических компаний региона в рамках программы развития въездного туризма "Открой твою Россию 2.0" презентовали туристические возможности республики в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в пресс-службе Минкурортов КБР.

"Прошедшая презентация - это планомерная работа по позиционированию Северного Кавказа и республики как территории для отдыха, соответствующей требованиям мирового уровня, которая позволяет выходить на зарубежные рынки с единым конкурентоспособным пакетом"

- заместитель министра курортов и туризма КБР Ислам Шаваев

Участники деловой программы провели встречи с коллегами из туристических организаций обеих стран, обменялись опытом и провели с ними обсуждение региональных предложений, передает портал "Это Кавказ".

Представители зарубежных турагентств по итогам презентации и серии встреч отметили разнообразие туристических возможностей регионов Северного Кавказа и заверили гостей: это поможет им открыть новые направления для турецких и арабских путешественников, говорится в сообщении.