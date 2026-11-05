Вестник Кавказа

Экспорт Армении в ЕС вырос на 51% – Папоян

Экспорт Армении в ЕС вырос на 51% – Папоян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Геворг Папоян заявил о значительном увеличении поставок в ЕС в этом году. Экспорт в ряд стран ЕС вырос в несколько раз, отметил глава Минэкономики РА.

Армения наращивает поставки в страны Евросоюза. Экспорт РА за январь-сентябрь года вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость поставок армянской продукции составила $717 млн, рассказал глава Минэкономики Армении Геворг Папоян. 

Глава ведомства также привел данные по поставкам в отдельные страны Европы. По словам Папояна, поставки армянской продукции в Болгарию выросли почти в 5 раз, экспорт в Польшу вырос в 3 раза, также в 3 раза выросли поставки в Австрию. 

Папоян также представил прогноз относительно последствий возможного выхода Армении из ЕАЭС. По словам главы ведомства, экономический рост страны замедлится на 0,65 п.п.

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