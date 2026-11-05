Экспорт Армении в ЕС вырос на 51% – Папоян

Геворг Папоян заявил о значительном увеличении поставок в ЕС в этом году. Экспорт в ряд стран ЕС вырос в несколько раз, отметил глава Минэкономики РА.

Армения наращивает поставки в страны Евросоюза. Экспорт РА за январь-сентябрь года вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость поставок армянской продукции составила $717 млн, рассказал глава Минэкономики Армении Геворг Папоян.

Глава ведомства также привел данные по поставкам в отдельные страны Европы. По словам Папояна, поставки армянской продукции в Болгарию выросли почти в 5 раз, экспорт в Польшу вырос в 3 раза, также в 3 раза выросли поставки в Австрию.

Папоян также представил прогноз относительно последствий возможного выхода Армении из ЕАЭС. По словам главы ведомства, экономический рост страны замедлится на 0,65 п.п.