Российские спасательницы выиграли эстафету на чемпионате мира в Баку

Женская команда МЧС России выиграла одну из дисциплин на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, проходящем в Баку, рассказали в пресс-службе МЧС Азербайджана.
Сегодня в Баку состоялись состязания в дисциплине "Пожарная эстафета 4×100 метров", они проходили в рамках XXI чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин.
У мужчин чемпионами стали представители Беларуси, второе место заняла команда Китая, на третьей строчке оказались россияне.
"Среди женщин первое место заняла команда России, второе - Узбекистана, третье – Белоруссии"
- МЧС Азербайджана
Награды победителям и призерам вручил генсекретарь Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Кулик.