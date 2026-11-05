Вестник Кавказа

Российские спасательницы выиграли эстафету на чемпионате мира в Баку

Российские спасательницы выиграли эстафету на чемпионате мира в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудницы МЧС России стали лучшими в одном из состязаний XII чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, который проходит в эти дни в Баку.

Женская команда МЧС России выиграла одну из дисциплин на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, проходящем в Баку, рассказали в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Сегодня в Баку состоялись состязания в дисциплине "Пожарная эстафета 4×100 метров", они проходили в рамках XXI чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин.

У мужчин чемпионами стали представители Беларуси, второе место заняла команда Китая, на третьей строчке оказались россияне.

"Среди женщин первое место заняла команда России, второе - Узбекистана, третье – Белоруссии"

- МЧС Азербайджана

Награды победителям и призерам вручил генсекретарь Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Кулик.

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