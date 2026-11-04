Вестник Кавказа

Путин обсудил с членами Совбеза переговоры в Абу-Даби

Путин обсудил с членами Совбеза переговоры в Абу-Даби
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ, на нем обсуждалась трехсторонняя встреча по Украине, которая должна пройти в Абу-Даби.

Российский президент Владимир Путин в пятницу провел заседание Совета безопасности России.

В нем приняли участие постоянные члены Совбеза, присутствовали и приглашенные участники.

На заседании глава государства предложил обсудить трехсторонние российско-американо-украинские переговоры, которые запланированы в Абу-Даби.

"На следующей неделе, во вторник должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах"

- Владимир Путин

Российский лидер отметил, что встреча должна пройти во вторник 10 ноября. Он уточнил, что пригласил на заседание тех, кто будет принимать участие в ней, и предложил коротко обсудить эту тему.

Глава государства также выразил благодарность руководству ОАЭ.

"Они последовательно помогают нам в поиске решения по разрешению украинского кризиса, помогают в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами"

- Владимир Путин

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