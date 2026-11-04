Путин обсудил с членами Совбеза переговоры в Абу-Даби

Российский президент Владимир Путин в пятницу провел заседание Совета безопасности России.
В нем приняли участие постоянные члены Совбеза, присутствовали и приглашенные участники.
На заседании глава государства предложил обсудить трехсторонние российско-американо-украинские переговоры, которые запланированы в Абу-Даби.
"На следующей неделе, во вторник должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах"
- Владимир Путин
Российский лидер отметил, что встреча должна пройти во вторник 10 ноября. Он уточнил, что пригласил на заседание тех, кто будет принимать участие в ней, и предложил коротко обсудить эту тему.
Глава государства также выразил благодарность руководству ОАЭ.
"Они последовательно помогают нам в поиске решения по разрешению украинского кризиса, помогают в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами"
- Владимир Путин