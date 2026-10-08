Ереван и Астана обсудили TRIPP и Средний коридор

Вопрос о сопряжении "Маршрута Трампа" (TRIPP) с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (Средний коридор) обсудили Ереван и Астана, следует из сообщения пресс-службы министерства транспорта Казахстана.
Отмечается, что с этой целью прошла встреча заместителя премьер-министра - министа транспорта Казахстана Асел Жанасовой с вице-премьером Армении Мгером Григоряном и министром иностранных дел республики Араратом Мирзояном.
Как рассказали в ведомстве, Жанасова прибыла в Ереван с рабочим визитом.
"Ключевой темой встречи стали транзитные возможности транспортного коридора TRIPP для Казахстана. Стороны обсудили перспективы его развития, в том числе возможности сопряжения с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и интеграции в международные транспортно-логистические сети"
– министерство транспорта Казахстана
В рамках встречи с армянскими коллегами она отметила, что "развитие маршрута TRIPP будет способствовать диверсификации международных транспортных коридоров".
Также она подчеркнула, что Маршрут Трампа привлечет новые грузопотоки и расширит логистические связи в регионе.
Напомним, еще в 2025 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о заинтересованности Астаны участвовать в проекте TRIPP.
Токаев неоднократно отмечал необходимость его сопряжении с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и коридором Север–Юг.