Ереван и Астана обсудили TRIPP и Средний коридор

Глава МИД и вице-премьер Армении встретились с главой транспортного ведомства Казахстана для обсуждения сопряжения "Маршрута Трампа" (TRIPP) со Средним коридором.

Вопрос о сопряжении "Маршрута Трампа" (TRIPP) с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (Средний коридор) обсудили Ереван и Астана, следует из сообщения пресс-службы министерства транспорта Казахстана.

Отмечается, что с этой целью прошла встреча заместителя премьер-министра - министа транспорта Казахстана Асел Жанасовой с вице-премьером Армении Мгером Григоряном и министром иностранных дел республики Араратом Мирзояном.

Как рассказали в ведомстве, Жанасова прибыла в Ереван с рабочим визитом.

"Ключевой темой встречи стали транзитные возможности транспортного коридора TRIPP для Казахстана. Стороны обсудили перспективы его развития, в том числе возможности сопряжения с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и интеграции в международные транспортно-логистические сети"

– министерство транспорта Казахстана

В рамках встречи с армянскими коллегами она отметила, что "развитие маршрута TRIPP будет способствовать диверсификации международных транспортных коридоров".

Также она подчеркнула, что Маршрут Трампа привлечет новые грузопотоки и расширит логистические связи в регионе.

Напомним, еще в 2025 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о заинтересованности Астаны участвовать в проекте TRIPP.

Токаев неоднократно отмечал необходимость его сопряжении с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и коридором Север–Юг.