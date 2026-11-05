РЖД ввели скидку на перевозки леса через Азербайджан

Компания "Российские железные дороги" установила скидку в размере более 40% на перевозки определенной лесопромышленной продукции через Азербайджан и ряд других стран.

"Российские железные дороги" сделали скидку на экспортные перевозки части видов лесопромышленной продукции через погранпереходы с Азербайджаном и некоторыми другими странами, такое решение было принято правлением РЖД с целью привлечения больших объемов грузов по железной дороге.

Размер скидки составит 40,4%. Она будет распространяться на экспортные перевозки определенной лесопромышленной продукции через погранпереходы с Азербайджаном, Беларусью и Казахстаном.

Срок действия льготного тарифа – до 2027 года.

Скидка действует в отношении фанеры, шпона, древесностружечных и древесноволокнистых плит, которые отправляются в крытых вагонах со станций Северной железной дороги.

Льгота будет касаться дополнительных объемов грузов, превышающим 151 тыс т.