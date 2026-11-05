Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева с Днем победы

Президент Кыргзстана направил поздравление своему азербайджанскому коллеге в преддверии Дня победы, который отмечается 8 ноября.

Кыргызский лидер Садыр Жапаров направил поздравительное письмо азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

Как сообщает пресс-служба президента АР, Садыр Жапаров высоко оценил значение этого дня для укрепления мира, взаимопонимания и стабильности на Южном Кавказе.

"Поздравляю Вас и народ Азербайджана с 8 Ноября – Днем Победы.Это событие позволило положить конец многолетнему конфликту, создать надежную основу для укрепления мира, взаимопонимания и стабильности в регионе"

– Садыр Жапаров

В своем поздравительном письме президент Кыргзстана выразил уверенность в том, что Южный Кавказ превратится в пространство мира и стабильности благодаря дальновидности руководителей стран региона.

Также он пожелал Ильхаму Алиеву "крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности", а братскому народу Азербайджана — прочного мира и прогресса".