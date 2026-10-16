В Ираке предложили создать министерский комитет для переговоров Ирана и США

Багдад выступил с инициативой сформировать министерский комитет, который выступал бы в качестве посредника на переговорах между Ираном и США.

Власти Ирака озвучили инициативу создания министерского комитета, участники которого осуществляли бы функции посредников в переговорах между США и Ираном, об идее рассказал глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

Соответствующее заявление дипломат сделал на переговорах с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

"Глава МИД Ирака Фуад Хусейн в ходе беседы со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи предложил создать комитет из министров иностранных дел ряда стран региона, которые посетили бы Тегеран и Вашингтон в качестве посредников в вопросе заключения мирных соглашений"

- пресс-служба МИД Ирака

Подробности предложения не сообщаются. В частности, нет информации о том, сколько членов может насчитываться в такой структуре и какие государства они будут представлять.

Руководство Исламской Республики пока не отреагировало на эту инициативу.