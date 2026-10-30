Хуситы стали выдавать разрешения на проход через Красное море — СМИ

Йеменские хуситы стали выдавать разрешения владельцам судов для прохода по акватории Красного моря, пишет газета пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В материале отмечается, что судовладельцы начали направлять по электронной почте соответствующие запросы хуситам.
Как рассказали источники, "после того, как в июле хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, некоторые судовладельцы стали обращаться в Координационный центр гуманитарных операций (КЦГО) хуситов за гарантиями безопасности, прежде чем суда войдут в Красное море".
Поясняется, что КЦГО — орган, который отвечает за обработку и распространение информации об об ограничительных мерах, введенных хуситами.
The Wall Street Journal пишет, что формально Ансар Аллах не запрещали судам, не связанным с США, Великобританией и Израилем, проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.
Тем не менее, судовладельцы начали писать в КЦГО для гарантий безопасности после объявления морской блокады Саудовской Аравии.
Как отмечает газета, хуситы "рекомендуют судам не выключать системы автоматической идентификации, которые передают данные об принадлежности судна, его местоположении, скорости и пункте назначения".
При этом, согласно публикации WSJ, международные морские власти рекомендуют не вступать в контакт с йеменскими хуситами и не регистрировать суда в их структурах.