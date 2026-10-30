Хуситы стали выдавать разрешения на проход через Красное море — СМИ

WSJ: владельцы судов начали направлять запросы движению "Ансар Аллах" (хуситы), чтобы получить разрешение на проход по Красному морю.

Йеменские хуситы стали выдавать разрешения владельцам судов для прохода по акватории Красного моря, пишет газета пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что судовладельцы начали направлять по электронной почте соответствующие запросы хуситам.

Как рассказали источники, "после того, как в июле хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, некоторые судовладельцы стали обращаться в Координационный центр гуманитарных операций (КЦГО) хуситов за гарантиями безопасности, прежде чем суда войдут в Красное море".

Поясняется, что КЦГО — орган, который отвечает за обработку и распространение информации об об ограничительных мерах, введенных хуситами.

The Wall Street Journal пишет, что формально Ансар Аллах не запрещали судам, не связанным с США, Великобританией и Израилем, проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.

Тем не менее, судовладельцы начали писать в КЦГО для гарантий безопасности после объявления морской блокады Саудовской Аравии.

Как отмечает газета, хуситы "рекомендуют судам не выключать системы автоматической идентификации, которые передают данные об принадлежности судна, его местоположении, скорости и пункте назначения".

При этом, согласно публикации WSJ, международные морские власти рекомендуют не вступать в контакт с йеменскими хуситами и не регистрировать суда в их структурах.