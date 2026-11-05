Трамп заявил о продолжении диалога с Ираном

Иран и Соединенные Штаты продолжают вести переговоры, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Между Исламской Республикой и Соединенными Штатами продолжается переговорный процесс, сообщил президент США Дональд Трамп.
Об этом он заявил в ходе общения с представителями СМИ на пресс-конференции в Белом доме.
По утверждению американского лидера, дела с иранским рукоаодством "идут очень хорошо".
"Дела у нас с Ираном идут очень хорошо. Мы говорили и говорим с Ираном"
— Дональд Трамп
О подробностях этих переговоров в настоящее время американский лидер раскрывать детали не стал.
Также Трамп утверждал, что Ормузский пролив благодаря действиям США открыт для судоходства.