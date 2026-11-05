В посольстве Азербайджана отметили День Победы в Карабахской войне

Сегодня в посольстве Азербайджана прошло мероприятие по случаю Дня Победы во Второй Карабахской войне, который ежегодно отмечается 8 ноября.

Вечер открыл Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев:

6 лет назад, 8 ноября 2020 года азербайджанский флаг был поднят над Шушинской крепостью… Наш народ шел к этой победе долгих 32 года. За десятилетия армянской оккупации Карабах и семь регионов Азербайджана, то есть почти 20% территории нашей страны, были разрушены; уничтожены культурные объекты, памятники, церкви, мечети, кладбища.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По словам посла, азербайджанский народ вел эту борьбу за независимость, суверенитет и территориальную целостность в очень сложных геополитических условиях. Минская группа ОБСЕ, которая должна была заниматься политическим урегулированием конфликта, бездействовала: по сути, речь шла о легализации отделения Карабаха от Азербайджана. Принципы международного права и резолюции Совета Безопасности, которые должны были лежать в основе карабахского регулирования, превратились в предмет бесплодных дискуссий.

Более того, некоторые западные члены группы во время войны и после ее окончания пытались наложить на Азербайджан санкции… Важнейший урок, который мы вынесли, заключается в том, что принципы международного права не реализуются автоматически. За эти принципы надо бороться. Они чего-то стоят только, если за ними стоит политическая воля и решимость лидера, единство лидера с народом, сильная экономика и современная армия, которая способна воплотить эти принципы в жизнь. Именно такие лидерские качества, политическую волю и решимость продемонстрировал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Именно такая экономика и такая армия были созданы в Азербайджане

- Мустафаев

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По его словам, за 6 минувших лет в Карабахе велась широкомасштабная восстановительная работа: построены объекты транспортной и социальной инфраструктуры, жилые дома, медицинские учреждения. Мустафаев отметил вклад в восстановление Карабаха Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Астраханской области Российской Федерации, которые за свой счет построили социальные объекты в качестве жеста солидарности с азербайджанским народом.

По данным посла, в восстановление освобожденных территорий за прошедшие 6 лет уже вложено 15 млрд долларов. В ближайшие 4 года планируется инвестировать еще 5 млрд. В совокупности это почти четверть всей экономики Азербайджана. На освобожденных территориях уже живут, трудятся и учатся десятки тысяч человек.

Это было бы невозможным без широкомасштабных работ по разминированию освобожденных территорий. Сейчас 26% территорий разминировано, и эта работа продолжается.

Важнейшими результатом победы Азербайджана стала нормализация отношений между Баку и Ереваном: завершена работа над проектом мирного соглашения, идет процесс делимитации границ, открыто воздушное пространство, наземные коммуникации. Однако в Баку исходят из того, что для подписания мирного договора из Конституции Армении и ее национального законодательства должны быть устранены все положения и статьи, в которых затрагивается суверенитет Азербайджанской Республики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Между тем, Рахман Мустафаев напомнил, что между Азербайджаном и Россией развиваются отношения стратегического сотрудничества и партнерства, которые определила подписанная 22 февраля 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии. Импульсом для полной нормализации отношений Москвы и Баку стала встреча прошлогодняя президентов России и Азербайджана в Душанбе, и сегодня идет развитие диалога на высшем уровне, а также активизация взаимных визитов и контактов на парламентском и правительственном уровнях - за 10 месяцев этого года между РФ и Азербайджаном было осуществлено 40 визитов высокого уровня, это в два раза выше показателя всего прошлого года.

В экономическом плане Россия — один из ведущих партнеров Азербайджана, ведущий рынок экспорта нефтегазовых продуктов. В Азербайджане реализуются проекты по сборке автомобилей практически всех ведущих российских компаний, ведется совместная работа в фармацевтической отрасли... В области транспорта мы большие надежды связываем с реализацией международного транспортного коридора «Север-Юг», который свяжет экономики наших стран и станет мощным фактором развития междустороннего сотрудничества

- посол

Что касается межрегионального сотрудничества, то Азербайджан поддерживает торгово-экономические связи с 75 субъектов РФ. Недавно в Баку прошла бизнес-миссия московских компаний.

В России обучается около 10 тыс. азербайджанских студентов, в 15 военных вузах России - свыше ста курсантов и офицеров.

Активизировалось культурное сотрудничество. Недавно в Баку с огромным успехом прошел Международный фестиваль искусств, в котором приняли участие российские музыкальные и театральные коллективы.

Между Азербайджаном и Россией осуществляется около 90 авиарейсов в неделю.

За девять месяцев этого года Азербайджан посетили около полумиллиона российских граждан как с туристическими, так и деловыми целями. Турпоток из России составляет около 27%.

В России живут и работают около 200 тыс. граждан Азербайджана. Также в России трудятся и вносят вклад в развитие науки, культуры и экономики около 500 тыс. азербайджанцев-граждан РФ. Эти две огромные группы наших соотечественников стали живым мостом дружбы и сотрудничества между нашими странами. Все это создает прочный фундамент для развития отношений между Азербайджаном и Россией.

- Мустафаев

Торжественный прием в посольстве Азербайджана посетили представители дипломатического корпуса (посол Турции, Пакистана, военные атташе), российские и азербайджанские общественные и политические деятели, азербайджанские студенты московских вузов, артисты, музыканты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Теймур Джафаров, продюсер и режиссер:

Я хотел бы пожелать всем мира и справедливости. Важно, чтобы народы дружили, жили в мире, и это самое главное. В отношениях России и Азербайджана огромную роль играет культурная дипломатия. Это самое важное, что есть между людьми, между нациями, между народами и между государствами. Важно понимание менталитета, понимание смысла, предназначения.

Эльчин Азизов, оперный певец:

Самое главное, что передастся будущему поколению, это возможность посещать освобожденные земли. Для меня было счастьем приехать в Шушу, где я имел честь быть участником первого после восстановления фестиваля ”Хары-бюльбюль”, петь со сцены на урочище Джыдыр-Дюзю. И это неописуемое впечатление. Нужно беречь свою Родину, любить свою Родину. Это самое главное, что мы можем передать следующему поколению. Нужно помнить, какой ценой нам досталась эта победа, освобождение этих земель. И пускай мир процветает. Пускай люди живут на этой красивой земле, откуда они были изгнаны много лет назад, к огромному сожалению. Сейчас они возвращаются и будут возвращаться. Это длительный процесс, но он идет такими темпами, которых мы и представить не могли. И слава Богу, что так происходит. Это действительно очень важное ощущение для меня лично, когда я понимаю, что приезжая к себе на Родину, я могу посетить любой ее уголок.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всегда огромное счастье участвовать в фестивале ”Хары-бюльбюль”. Это такой символ. Я еще не везде побывал - к сожалению, не было возможности - на освобожденных территориях. Что касается Карабаха, для меня сейчас важнее не концертные планы, а личное желание посетить все освобожденные города, которые активно восстанавливаются

- Эльчин Азизов

Эмиль Кадыров, певец, композитор:

День Победы - праздник, который объединяет азербайджанцев всего мира. Мы стали свидетелями исторического события. Для любого азербайджанца это большое счастье. Хочу пожелать всем азербайджанцам, чтобы был мир на нашей земле, чтобы мы были все здоровы и счастливы и пребывали в благополучии. Моя большая мечта доехать до освобожденных территорий, побыть там, может быть, дать концерт. Это все в планах. Надеюсь, что у меня это получится.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шесть лет назад мы следили за всеми новостями, просто не вылезали из интернета, ловили каждое сообщение. А когда в Баку уже был общий праздник, мы мысленно все были там, азербайджанцы всего мира объединились.

- Эмиль Кадыров

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В завершение вечера для гостей выступили лауреаты международных конкурсов Сахавет Маммадов (тар), Джамаля Абдинзаде (фортепиано), Айсун Махмудзаде (вокал).