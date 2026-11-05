Аракчи провел переговоры с главами МИД 12 стран за 48 часов

Аббас Аракчи провел переговоры с главами МИД 12 стран за последние 48 часов. Глава МИД ИРИ отметил важность решения вопросов безопасности в кругу региональных государств.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с коллегами 12 стран за последние 48 часов. Аракчи обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.
По словам Аракчи, переговоры были проведены с главами МИД Омана, Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара, Кипра, Турции, Кувейта, ОАЭ, Туниса, Ирака и Пакистана.
Глава иранской дипломатии отметил важность суверенитета стран, а также отказ от политики угроз и агрессии. Аракчи подчеркнул, что Иран обладает законным правом защищать свой суверенитет. Кроме того, Аракчи указал на необходимость организации региональной системы безопасности без участия внерегиональных акторов.