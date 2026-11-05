Вестник Кавказа

Вэнс ведет переговоры о прекращении войны с Ираном – СМИ

Вэнс ведет переговоры о прекращении войны с Ираном – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Axios: Джей Ди Вэнс лично ведет переговоры о прекращении войны с Ираном, однако прогресс в диалоге с Тегераном пока незначительный.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично ведет переговоры о прекращении войны с Ираном. Целью консультаций обозначено намерение добиться прекращения огня и восстановить диалог по иранской ядерной программе, передает Axios. 

По информации источников, Дональд Трамп оставляет пространство для дипломатии, однако не исключает военный сценарий – военные США готовы нанести удары при поступлении приказа из Белого дома. 

Сообщается, что Вэнс ежедневно общается с главой правительства Катара Мухаммедом Абдеррахманом Аль Тани, а также главой штаба армии Пакистана Асимом Муниром и другими официальными лицами властей региональных держав. В консультациях также принимают участие спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. 

Обсуждалась возможность проведения технической встречи представителей Тегерана и Вашингтона в ближайшие дни, однако консультации не состоялись. По данным источников, прогресс наблюдается, но продвижение дипломатического процесса медленное.

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