Вэнс ведет переговоры о прекращении войны с Ираном – СМИ

Axios: Джей Ди Вэнс лично ведет переговоры о прекращении войны с Ираном, однако прогресс в диалоге с Тегераном пока незначительный.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично ведет переговоры о прекращении войны с Ираном. Целью консультаций обозначено намерение добиться прекращения огня и восстановить диалог по иранской ядерной программе, передает Axios.

По информации источников, Дональд Трамп оставляет пространство для дипломатии, однако не исключает военный сценарий – военные США готовы нанести удары при поступлении приказа из Белого дома.

Сообщается, что Вэнс ежедневно общается с главой правительства Катара Мухаммедом Абдеррахманом Аль Тани, а также главой штаба армии Пакистана Асимом Муниром и другими официальными лицами властей региональных держав. В консультациях также принимают участие спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

Обсуждалась возможность проведения технической встречи представителей Тегерана и Вашингтона в ближайшие дни, однако консультации не состоялись. По данным источников, прогресс наблюдается, но продвижение дипломатического процесса медленное.