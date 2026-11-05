Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с годовщиной Победы в Карабахской войне

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с предстоящим 8 ноября праздником – Днем Победы.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю шестой годовщины Победы в Карабахской войне, которая в АР отмечается 8 ноября.

"По случаю годовщины Дня Победы, когда древние азербайджанские земли, находившиеся под оккупацией тридцать лет, обрели свободу, от имени моего народа и от себя лично передаю самые искренние поздравления Вам лично, а также всем моим азербайджанским братьям и сестрам"

– Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Эрдогана, стремительное продвижение процесса восстановления освобожденных территорий вызывает чувство гордости. Президент Турции выразил уверенность, что Баку и Анкара продолжат тесно сотрудничать как в двусторонних отношениях, так и на международной арене.

Эрдоган подчеркнул, что совместными усилиями удалось добиться изменения статуса Южного Кавказа на геополитической карте. Теперь регион не воспринимается как зона конфликтов, а считается территорией сотрудничества и развития.

Президент Турции также почтил память шехидов и направил пожелания благополучия и мира Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана.

"Молю Всевышнего об упокоении душ наших героических шехидов, отдавших жизни в борьбе за независимость своей Родины, с глубоким почтением и уважением чту их светлую память и выражаю искреннюю благодарность ветеранам. Дорогой Брат, пользуясь этой возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу — благополучного и мирного будущего, и передаю свои самые теплые пожелания"

– Реджеп Тайип Эрдоган