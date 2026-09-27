Шесть лет назад Азербайджан победил в Карабахской войне

Шесть лет назад, 8 ноября 2020 года, была освобождена от оккупационных сил Армении культурная столица Азербайджана – город Шуша. Деоккупация Шуши сделала необратимым разгром армянских войск на азербайджанской земле и потому празднуется как День Победы в Азербайджане.

Финальное событие Карабахской войны произошло 6 лет назад, 8 ноября 2020 года. В этот день остатки оккупационных сил Армении были выбиты азербайджанскими спецназовцами со стратегически важной высоты в Карабахе – из города Шуша. Шуша расположена на горе над Ханкенди, где в годы армяно-азербайджанского конфликта были сосредоточены основные силы оккупантов, так что с утра 8 ноября они оказались в окружении без возможности отступить в Армению. В ночь с 9 на 10 ноября Ереван при посредничестве Москвы подписал капитуляцию в Карабахской войне, однако именно сегодняшняя дата празднуется в Азербайджанской Республике как День Победы.

Напомним, что последняя горячая фаза Карабахской войны началась 27 сентября 2020 года в результате попытки властей Армении расширить оккупационную зону в Азербайджане согласно концепции "новая война – новые территории". В ответ Баку запустил контрнаступательную операцию "Железный кулак" с целью обеспечить безопасность азербайджанских граждан и силой принудить Армению к миру. В первый же день азербайджанская армия прорвала оборону оккупационных сил в двух стратегических точках – на северо-западе, где была возвращен контроль над горой Муровдаг для блокады северного маршрута снабжения захватчиков, и на юге, где в долине реки Араз освободительные войска зашли в тыл оккупантов в Физулинском и Джебраильском районах.

В течение октября ВС Азербайджана полностью освободили от армянских оккупационных сил Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский районы АР и частично выбили захватчиков из Лачинского, Агдеринского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов. К началу ноября, когда началась операция по освобождению города Шуша, был деоккупирован весь юг Карабаха и Восточного Зангезура, войска Армении оставались только в центре оккупационной зоны, включая Шушу и Ханкенди, и на ее севере, от Кельбаджара до Агдере. К тому времени у оккупантов остался всего один маршрут снабжения из Армении – через Лачин в Ханкенди, и его утрата обеспечивала разгром захватчиков.

Тонкость операции по освобождению Шуши состояла в том, что это не просто один из захваченных азербайджанских городов, а культурная столица Азербайджана, в которой сохранилось значительное число памятников азербайджанской истории и культуры. Чтобы не повредить уцелевшее за годы оккупации наследие, Баку принял решение не использовать артиллерию и беспилотники при деоккупации Шуши. Задача была возложена на отряды спецназа, которым требовалось незаметно проникнуть в город и путем уличных боев ликвидировать оккупационные силы Армении. Для этого спецназовцы подошли к горе по лесным тропам и под покровом ночи взобрались в Шушу по самым отвесным скалам, откуда оккупанты не ожидали штурма. 6 ноября начались бои в городе, и всего два дня понадобилось азербайджанским коммандос для того, чтобы зачистить Шушу от захватчиков.

До 8 ноября военно-политическое руководство Армении отказывалось от прямых переговоров с Баку по прекращению боевых действий, но как только стало ясно, что 20-тысячная оккупационная группировка попала в "котел" в Ханкенди, так как азербайджанская армия из Шуши контролировала теперь дорогу через Лачин, Ереван немедленно запросил экстренный диалог об условиях мира. Переговоры продлились до конца 9 ноября, и в ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали Трехстороннее заявление о прекращении Карабахской войны, по существу капитуляцию Еревана.

Южный Кавказ после победы Азербайджана

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" назвал победу Азербайджана в Карабахской войне одним из кардинальных событий в истории Южного Кавказа.

"Прекращение Карабахской войны победой Азербайджана принципиально изменило реалии в регионе. Завершился тяжелый многолетний этап истории Южного Кавказа, начавшийся с развала СССР и состоявший из серии конфликтов, войн и переворотов. Следующим этапом должен был стать переход к нормальному мирному существованию республик после завершения конфликтов, и именно этому было положено начало победой Азербайджана 8 ноября 2020 года", - прежде всего сказал он.

"После долгих лет безуспешных попыток урегулировать армяно-азербайджанский конфликт дипломатическим путем Азербайджан закрыл эту страницу истории Южного Кавказа самостоятельно, восстановив контроль над всеми своими суверенными территориями. Таким образом Баку создал возможность для подписания мирного договора с Ереваном и прекращения напряженности в регионе. Азербайджану и Армении уже больше не нужно было смотреть друг на друга через прицел автомата, благодаря этому Южный Кавказ стабилизировался и устремился к мирному состоянию, которое мы наблюдаем сегодня. Это принципиальное событие для всего региона", - подчеркнул Дмитрий Солонников.

"Сегодня, спустя 6 лет после победы Азербайджана и 3 года после ликвидации очага сепаратизма в Ханкенди, уже идет речь о восстановлении торговых отношений между Баку и Ереваном. Год назад в статистике внешней торговли Азербайджана появился раздел товарооборота с Арменией, что в военные годы просто невозможно было представить. Вместе с тем Баку открыл азербайджанский транзит для поставок товаров из России на армянские рынки. Также в настоящее время ведется строительство совместных логистических путей из Азербайджана через Армению в Турцию и дальше к Средиземному морю", - продолжил политолог.

"Что крайне важно, регион значительно продвинулся в вопросах обеспечения безопасности. Теперь, находясь на Южном Кавказе, не нужно строить кризисные сценарии на случай, если произойдет некое обострение, возобновятся военные действия, прекратится авиасообщение. Регион живет совершенно другой, мирной и спокойной жизнью. Да, остаются сложности в урегулировании, дипломатические отношения Азербайджана и Турции с Арменией до сих пор не установлены, мирный договор Баку и Еревана только ожидает подписания – но Южный Кавказ находится сегодня в совершенно иных условиях, чем в десятилетия армяно-азербайджанского конфликта", - отметил Дмитрий Солонников.

В свою очередь, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко обратил внимание на значимость успеха Азербайджана в завершении самого долгого за всю историю Южного Кавказа межгосударственного конфликта.

"После восстановления территориальной целостности Азербайджана регион в целом получил перспективы для стабильного и эффективного развития – и с учетом реализации тех транспортных проектов, которые уже есть, и тех, что предполагаются к запуску. После победы в Карабахской войне Азербайджан перешел в статус средней державы, что признано всеми ключевыми международными игроками, контактирующими с Южным Кавказом. Шесть лет спустя регион имеет все шансы стать полностью стабильным и энергично развивающимся", - сказал он.

"Главное на сегодня – это подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Для этого необходим отказ Армении от территориальных претензий к Азербайджану, все еще существующих де-юре в преамбуле армянской Конституции, где содержатся отсылки на незаконный документ, устанавливающий претензии на земли Азербайджана на доктринальном уровне армянского государства", - сообщил Игорь Коротченко.

"Также для закрепления мира на Южном Кавказе требуется исключить возможность развертывания в регионе внерегиональных сил – а мы знаем, что Франция активно работает над созданием системы противовоздушной обороны Армении. Де-факто это будет означать контроль Парижа над воздушным пространством всего Южного Кавказа, что создает риски и угрозы для будущей стабильности региона, чего необходимо избежать", - заключил главный редактор "Национальной обороны".