Эрдоган и Трамп обсудили Украину и Иран по телефону

Между президентами Турции и Соединенных Штатов – Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом — состоялся телефонный разговор, сообщает Управление по коммуникациям администрации турецкого президента.
Отмечается, что стороны обсудили отношения Анкары и Вашингтона, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.
Президент Турции выразил уверенность в том, что "сотрудничество Анкары и Вашингтона будет расширяться", и сообщил о намерении продолжать работу над укреплением двусторонних связей.
Отдельно лидеры рассмотрели события кризиса на Ближнем Востоке и иранский конфликт, уточнили в офисе Эрдогана.
Президент Турецкой Республики в очередной раз отметил "необходимость прекращения противостояния и урегулирования разногласий дипломатическим путем".
Также Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения мира на Ближнем Востоке.
Кроме того, Трамп и Эрдоган обсудили процесс урегулирования конфликта на Украине в преддверии очередного раунда переговоров с участием РФ, США и Украины в Абу-Даби.
"Президент Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических усилий по прекращению конфликта между Украиной и Россией принесет положительные результаты"
— Управление по коммуникациям администрации Эрдогана
В телефонном разговоре он подчеркнул, что Турция "продолжит вносить свой вклад в эти усилия, и что расширение контактов с Украиной и с Россией имеет важное значение в этом процессе".