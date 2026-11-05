Эрдоган и Трамп обсудили Украину и Иран по телефону

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили двусторонние отношения, иранский конфликт и украинское урегулирование.

Между президентами Турции и Соединенных Штатов – Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом — состоялся телефонный разговор, сообщает Управление по коммуникациям администрации турецкого президента.

Отмечается, что стороны обсудили отношения Анкары и Вашингтона, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Президент Турции выразил уверенность в том, что "сотрудничество Анкары и Вашингтона будет расширяться", и сообщил о намерении продолжать работу над укреплением двусторонних связей.

Отдельно лидеры рассмотрели события кризиса на Ближнем Востоке и иранский конфликт, уточнили в офисе Эрдогана.

Президент Турецкой Республики в очередной раз отметил "необходимость прекращения противостояния и урегулирования разногласий дипломатическим путем".

Также Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения мира на Ближнем Востоке.

Кроме того, Трамп и Эрдоган обсудили процесс урегулирования конфликта на Украине в преддверии очередного раунда переговоров с участием РФ, США и Украины в Абу-Даби.

"Президент Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических усилий по прекращению конфликта между Украиной и Россией принесет положительные результаты"

— Управление по коммуникациям администрации Эрдогана

В телефонном разговоре он подчеркнул, что Турция "продолжит вносить свой вклад в эти усилия, и что расширение контактов с Украиной и с Россией имеет важное значение в этом процессе".