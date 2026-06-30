Дагестан и Чечня получат свыше 9 млрд рублей на ремонт дорог после паводков

Около 9,4 млрд рублей будет направлено на ремонт поврежденных от весенних подтоплений дорог в Дагестане и Чечне из государственного бюджета.

Правительство России распорядилось выделить в 2026 году 9,4 миллиарда рублей на восстановление автодорог в Дагестане и Чечне, поврежденных из-за паводков.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что деньги будут выделены из резервного фонда Росавтодору.

"Выделить в 2026 году Росавтодору из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 9,4 млрд рублей на предоставление в 2026 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан и Чеченской Республики на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, поврежденных в результате паводков, произошедших на территориях Республики Дагестан и Чеченской Республики в 2026 году"

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Поясняется, что планируется восстановить автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения.

Их общая протяженность составляет 590,7 км, а также включает не менее 1,5 километра искусственных дорожных сооружений, поясняется в распоряжении.