РФ ценит усилия США по урегулированию конфликта на Украине – МИД

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что ценят готовность США искать практические пути урегулирования украинского конфликта.

Российская сторона высоко оценивает стремление американских коллег урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, заявил директор Департамента Северной Атлантики (ДСА) МИД РФ Александр Гусаров.

Он отметил, что американская администрация готова развивать диалог и с Москвой, и с Киевом, и будет делать это еще два года вне зависимости от итогов промежуточных выборов.

"Нынешняя администрация – которая, напомню, вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс США будет оставаться у власти в Вашингтоне еще два года, в отличие от предшествовавших ей демократических властей, не только декларирует готовность к поиску дипломатических путей урегулирования конфликта, но и на практике действует на данном направлении. Мы это ценим"

— Александр Гусаров

Он подчеркнул, что "с участием эмиссаров Белого дома, демонстрирующих возросшую посредническую активность, готовятся трехсторонние переговоры в Абу-Даби".

Также представитель российского внешнеполитического ведомства обозначил, что Москва будет развивать двусторонние контакты с Вашингтоном вне зависимости от того, кто станет следующей администрацией, пишет Интерфакс.

"Неизменно исходим из того, что необходимость диалога России и США в любом случае объективно предопределена их исторической ролью в качестве основных гарантов глобальной стратегической стабильности"

– Александр Гусаров