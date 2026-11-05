Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество на Каспии

Вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в сфере развития транскаспийской инфраструктуры обсудили в казахстанском посольстве в Баку.

В посольстве Казахстана в Баку прошел круглый стол, посвященный развитию азербайджано-казахстанских отношений в сфере инфраструктуры Каспия, сообщает пресс-служба диплрматического представительства.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие дипломаты, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, политологи, эксперты.

Согласно публикации пресс-службы, посол Казахстана Алим Байель в своем выступлении рассказал о результатах визита президента Касым-Жомарта Токаева в Баку для участия в VII Саммите СВМДА, который состоялся в октябре 2026 года.

Он отметил, что решение о продлении председательства Азербайджана в этой организации и назначении ее генсеком представителя Азербайджана было принято благодаря совместным усилиям Баку и Астаны.

"В ходе мероприятия его участники отметили рост значимости Организации тюркских государств (ОТГ) и поделились своим мнениями о ее будущем"

— Посольство Казахстана в Баку

Также посол упомянул о развитии совместных транскаспийских инфраструктурных проектов. В частности, о волоконно-оптической линии связи.

Байель напомнил, что президенты Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев подписали Межправительственное соглашение по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Это, по словам посла, повышает статус этого коридора.

Кроме того, он выразил надежду на то, что в скором времени к соглашению присоединятся и другие государства.

Также Депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверянов "предложил активизировать сотрудничество между неправительственными организациями двух стран", рассказали в посольстве.