Тбилиси ценит отношения с Пекином — Кобахидзе

Грузия высоко оценивает уровень развития отношений с Китаем, такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Об этом он сообщил на совместном брифинге после встречи с вице-председателем Китая Хань Чжэном.
Стоит отметить, что Чжэн впервые прибыл в Грузию с официальным визитом, в ходе которого также встретился с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.
"Мы придаем особое значение партнерству и дружбе, которые сложились между нашими странами. Мы высоко ценим отношение Китая к Грузии, и ваш визит в Грузию является еще одним выражением этого отношения"
— Ираклий Кобахидзе
Грузинский премьер напомнил о том, что в 34-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Китайской Народной Республикой и Грузией.
По его словам, соглашение имеет конкретные ощутимые результаты.
"Мы придаем большое значение углублению политического сотрудничества между нашими странами"
— Ираклий Кобахидзе
Он подчеркнул, что Тбилиси и Пекина наращивают торгово-экономические связи, отметив заинтересованность Грузии сотрудничать с Китаем в силу географического положения его страны.
Кобахидзе заявил, что Китай является сверхдержавой, страной, "ориентированной от начала до конца на прогресс, модернизацию, развитие и совершенствование".
"Мы видим связь между нашими странами как особенно ценную, и, естественно, эта ценная основа дает нам особую мотивацию заботиться о дальнейшем развитии двусторонних отношений"
– Ираклий Кобахидзе
В свою очередь вице-председатель Китая Хань Чжэн выразил надежду на то, что "его визит будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений".
"Китай поддерживает развитие взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономическом направлении. У нас есть план экономического развития, который создаст новые возможности"
– Хань Чжэн