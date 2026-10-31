Тбилиси ценит отношения с Пекином — Кобахидзе

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил о том, что его страна придает особое значение партнерству и дружбе с Китаем и сделает все для их развития.

Грузия высоко оценивает уровень развития отношений с Китаем, такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Об этом он сообщил на совместном брифинге после встречи с вице-председателем Китая Хань Чжэном.

Стоит отметить, что Чжэн впервые прибыл в Грузию с официальным визитом, в ходе которого также встретился с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

"Мы придаем особое значение партнерству и дружбе, которые сложились между нашими странами. Мы высоко ценим отношение Китая к Грузии, и ваш визит в Грузию является еще одним выражением этого отношения"

— Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер напомнил о том, что в 34-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Китайской Народной Республикой и Грузией.

По его словам, соглашение имеет конкретные ощутимые результаты.

"Мы придаем большое значение углублению политического сотрудничества между нашими странами"

— Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что Тбилиси и Пекина наращивают торгово-экономические связи, отметив заинтересованность Грузии сотрудничать с Китаем в силу географического положения его страны.

Кобахидзе заявил, что Китай является сверхдержавой, страной, "ориентированной от начала до конца на прогресс, модернизацию, развитие и совершенствование".

"Мы видим связь между нашими странами как особенно ценную, и, естественно, эта ценная основа дает нам особую мотивацию заботиться о дальнейшем развитии двусторонних отношений"

– Ираклий Кобахидзе

В свою очередь вице-председатель Китая Хань Чжэн выразил надежду на то, что "его визит будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений".

"Китай поддерживает развитие взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономическом направлении. У нас есть план экономического развития, который создаст новые возможности"

– Хань Чжэн