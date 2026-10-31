США хотят видеть Путина на саммите G20 — МИД РФ

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил о том, что американская сторона заинтересована в том, чтобы президент Владимир Путин посетил декабрьский саммит "двадцатки" в Майами.

Россия будет представлена на саммите G20 в Майами на высоком уровне, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин.

По его словам, американская сторона выразила заинтересованность в том, чтобы на саммит приехал российский лидер Владимир Путин.

"США неоднократно публично заявляляли, что хотели бы видеть российского лидера Владимира Путина"

— Александр Панкин

Как пояснил замглавы МИД РФ, "это нормально, поскольку это является их обязанностью как председателя".

При этом, по его словам, состав российской делегации будет определен накануне.

"Состав российской делегации на саммит еще не определен. Это стандартная практика. Обычно такое решение у нас и у коллег принимается накануне"

— Александр Панкин

Он подчеркнул, что российская сторона "намерена принять в саммите активное участие и в любом случае будет представлена на высоком уровне", пишет ТАСС.

Также замглавы МИД рассказал, что сейчас уже началась работа над лидерской декларацией саммита G20 в Майами.

"На данный момент документ в целом получается емким, насыщенным и, что самое главное, выстраивается вокруг ключевых экономических проблем"

– Александр Панкин

Однако, отметил он, "некоторые его аспекты потребуют основательных корректив".

Панкин рассказал, что Москва, как и другие ее партнеры по БРИКС и "другие страны с формирующимися рынками", активно участвуют в этом обсуждении.