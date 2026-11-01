Вестник Кавказа

В Турции рассказали о предстоящем визите Эрдогана в Баку

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Азербайджана
Руководитель Управления коммуникаций Администрации турецкого президента раскрыл информацию о завтрашнем визите Эрдогана в Азербайджан.

В Турции рассказали о подробностях предстоящего визита президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Об этом сообщил руководитель Управления коммуникаций Администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.

Он напомнил, что визит состоится 8 ноября и будет приурочен приурочен ко Дню Победы Азербайджана в Карабахской войне.

Согласно планам, Эрдоган посетит Карабах, где состоятся переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как рассказал Дуран, на встрече "обсуждены различные направления турецко-азербайджанского сотрудничества, а также региональные и глобальные вопросы".

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