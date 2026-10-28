Иран снял ограничения на дальность баллистических ракет

Военные Ирана сняли ограничения на дальность полета баллистических ракет. Ранее дальность полета ракет составляла 2 тыс км.
Военное командование Ирана сняло ограничения на дальность полета баллистических ракет, сообщил официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби.
"Мы еще должны продемонстрировать эти возможности на практике"
– Хосейн Мохеби
Ранее в парламенте ИРИ заявили о готовности нанести удары по американским базам в Европе, если США возобновят боевые действия против Ирана.
В МИД Ирана заявляли, что власти страны сознательно ограничивали дальность ракет двумя тысячами километров, однако новая военная доктрина Тегерана предусматривает наступательные действия.