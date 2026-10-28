Вестник Кавказа

Иран снял ограничения на дальность баллистических ракет

Памятник покорителям космоса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военные Ирана сняли ограничения на дальность полета баллистических ракет. Ранее дальность полета ракет составляла 2 тыс км.

Военное командование Ирана сняло ограничения на дальность полета баллистических ракет, сообщил официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби.

"Мы еще должны продемонстрировать эти возможности на практике"

– Хосейн Мохеби

Ранее в парламенте ИРИ заявили о готовности нанести удары по американским базам в Европе, если США возобновят боевые действия против Ирана.

В МИД Ирана заявляли, что власти страны сознательно ограничивали дальность ракет двумя тысячами километров, однако новая военная доктрина Тегерана предусматривает наступательные действия.

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