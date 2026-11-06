Ильхам Алиев: мы по праву гордимся Победой в Карабахской войне

В честь празднования Дня Победы азербайджанский лидер Ильхам Алиев посетил Ханкенди для возложения венка к мемориалу и произнес праздничную речь перед участниками церемонии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев восьмого ноября по случаю Дня Победы посетил Памятник Победы в городе Ханкенди, возложил к нему венок и выступил с торжественным обращением к народу.

Выступая перед собравшимися, лидер страны обратился к нации и военным, отметив героизм Азербайджанской армии и масштаб освобожденных территорий, которые привели к капитуляции противника.

​"Я от всей души поздравляю мой дорогой народ с Днем Победы. Поздравляю Вооруженные силы Азербайджана. Да возрадуются души солдат и офицеров, ставших шехидами в Отечественной войне. Да упокоит Аллах души всех шехидов. Ценой их жизни и крови, благодаря героизму наших военнослужащих мы смогли положить конец армянской оккупации. В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага. В этих населенных пунктах был поднят Флаг Азербайджана, в результате чего в ночь с 9 на 10 ноября Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции"

- Ильхам Алиев

​Глава государства подчеркнул историческую значимость достигнутого результата, а также обратил внимание на сложнейшие условия, в которых военнослужащим приходилось прорывать эшелонированную оборону.

​"44-дневная Отечественная война – наша славная история. Мы по праву гордимся этой Победой. Армения создала на оккупированных территориях несколько укреплений. В некоторых местах было возведено 6-7 линий обороны. Все территории были заминированы. Наши солдаты и офицеры, стремясь прорвать линии обороны, неустанно шли вперед, получали ранения, погибали, отдавая жизнь за Родину. Вперед нас вел наш национальный дух"

- Ильхам Алиев

Лидер Азербайджана также напомнил о принципиальной позиции Баку в вопросе территориальной целостности и бескомпромиссном ответе на любые военные угрозы.

​"Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией. Я неоднократно заявлял, что мы никогда не смиримся с оккупацией, и, если Армения добровольно не покинет оккупированные земли, мы восстановим свою территориальную целостность военным путем. Армянская сторона настолько обнаглела, что постоянно угрожала нам. Она грозила новой войной за новые территории, пыталась унизить наше достоинство. Мы же ответили на эти заявления на поле боя, где каждый воочию увидел, кто чего стоит. В рядах Азербайджанской армии не было ни одного военнослужащего, который бы бежал с поля боя, дезертировал"

- Ильхам Алиев

​Фундаментом сплоченности общества и успешного развития суверенной республики была названа идеология азербайджанства, обеспечивающая независимость государства.

​"Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов. В Азербайджане все этнические группы, представители всех религий живут как одна семья, и нас объединяют гражданская солидарность и идеология азербайджанства. Это наша национальная идея. Сегодня Азербайджан – сильное государство, государство, не зависящее ни от кого, ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения, государство, проводящее независимую политику, достойное государство. Слава азербайджанскому народу! Слава нашим Вооруженным силам! Да здравствует Азербайджан!"

- Ильхам Алиев