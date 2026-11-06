Сегодня исполняется 6 лет со дня освобождения города Шуша

В Азербайджане отмечается День города Шуша, приуроченный к шестой годовщине исторического освобождения территории от оккупации в ходе Отечественной войны.

Исполняется 6 лет со дня освобождения города Шуша от оккупации армянских вооруженных сил, когда 8 ноября 2020 года населенный пункт был очищен от оккупантов, а эта дата официально стала Днем города.

Успешная операция азербайджанской армии предрешила исход боевых действий и привела к подписанию 9 ноября 2020 года Трехстороннего заявления о прекращении огня. В сентябре 2023 года Баку провел контртеррористическую операцию, окончательно восстановив конституционный строй на всей территории Карабаха.

В мае 2021 года Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана, а позже получила статус столицы исламского мира на 2024 год. В настоящее время городская инфраструктура восстанавливается: строятся жилые комплексы, ремонтируется школа номер 1, мечети Мамайы и Ашагы Говхар Ага, дом-музей Узеира Гаджибейли и баня Ширин су.

В День Победы для представителей азербайджанских и турецких медиа организован пресс-тур по городу Шуша, приуроченный к шестой годовщине победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Мероприятие началось с посещения мечети Юхары Говхар Ага, основание которой было заложено в 1769 году.

Журналистам рассказали, что после реконструкций в XIX веке нынешнее здание построили в 1883 году на средства поэтессы Говхар-аги, дочери второго карабахского хана Ибрагим Халил-хана. В период оккупации мечеть получила повреждения, но после освобождения города была полностью восстановлена.

Сегодня Юхары Говхар Ага — это действующий архитектурный памятник государственного значения, где сотни гостей совершают молитвы и знакомятся с его историей.

Отметим, что за последние 6 лет президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева неоднократно посещали Шушу для контроля за ходом реконструкции. Бывшие вынужденные переселенцы продолжают планомерно возвращаться в отстроенные дома, и число постоянных жителей растет.