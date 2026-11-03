Песков: РФ, США и Китай формируют предложения по возможной трехсторонней встрече

В Кремле сообщили о подготовке к возможной трехсторонней встрече лидеров России, США и Китая, повестку которой стороны активно согласовывают перед саммитом АТЭС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке к возможной трехсторонней встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Об этом он заявил в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

​Представитель Кремля отметил, что перед саммитом АТЭС Москва, Пекин и Вашингтон формируют предложения по повестке ожидаемых переговоров, однако странам необходимо согласовать позиции, поскольку некоторые пункты могут считаться нецелесообразными для других участников.

​"Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой. Поэтому здесь нужно найти определенный консенсус. Если удастся этого консенсуса достичь, если все-таки встреча состоится, то тогда будет очень важное обсуждение, которое привлечет внимание всего мира без преувеличения"

- Дмитрий Песков

Напомним, саммит АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ранее сообщалось, что конкретных договоренностей о трехсторонней встрече пока нет, однако в случае участия в саммите Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести отдельные переговоры.