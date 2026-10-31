Рубио усомнился в перспективах переговоров с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Тегеран выдвигает требования, на которые США не могут согласиться, что отдаляет перспективу договоренностей.

Глава американской дипломатии Марко Рубио сомневается в перспективах существенного продвижения переговорного процесса с Ираном. Как заявил Рубио, Тегеран выдвигает нереалистичные требования.

"Ряд стран продолжают вести с ними диалог, предлагая различные варианты, однако я бы не сказал, что мы стоим на пороге прорыва"

– Марко Рубио

Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс лично ведет переговоры с Тегераном о прекращении войны. По данным Axios, прогресс в переговорах фиксируется, однако процесс продвигается медленно.