Вестник Кавказа

Рубио усомнился в перспективах переговоров с Ираном

Рубио усомнился в перспективах переговоров с Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Тегеран выдвигает требования, на которые США не могут согласиться, что отдаляет перспективу договоренностей.

Глава американской дипломатии Марко Рубио сомневается в перспективах существенного продвижения переговорного процесса с Ираном. Как заявил Рубио, Тегеран выдвигает нереалистичные требования. 

"Ряд стран продолжают вести с ними диалог, предлагая различные варианты, однако я бы не сказал, что мы стоим на пороге прорыва"

– Марко Рубио 

Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс лично ведет переговоры с Тегераном о прекращении войны. По данным Axios, прогресс в переговорах фиксируется, однако процесс продвигается медленно.

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