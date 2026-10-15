Власти Ирана одобрили соглашение по железной дороге Решт - Астара

Высший совет национальной безопасности Ирана на своем очередном заседании утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара, а вся 162-километровая трасса передана российской компании для проведения изысканий.

В Иране дан официальный старт строительству железной дороги Решт – Астара: Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана утвердил соглашение, согласно которому вся 162-километровая трасса передана российской компании для проведения изысканий, заявил заместитель министра дорог и градостроительства Ирана, гендиректор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры (CDTIC) Хушанг Базванд.

"Благодаря предпринятым усилиям ВСНБ, к счастью, власти страны утвердили это соглашение"

- Хушанг Базванд

Основной участок трассы уже передан российской стороне для проведения необходимых изысканий и полевых работ, а теперь им переданы оставшиеся 37 км земель по трассе, отметил замминистра, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Теперь работы на недостающем участке транспортного коридора Север-Юг пойдут быстрее, а в изысканиях будут задействованы иранские инженеры. Ускорение работ - требование президента и министра дорог и градостроительства, добавил Хушанг Базванд.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия и Иран продолжают сотрудничать по проекту железнодорожной линии Решт-Астара, и российская сторона получила доступ к земельным участкам вдоль будущей транспортной артерии, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.

Иранская сторона уже передала россиянам земельные участки, что даст возможность продолжить инженерные работы. Российские специалисты уже провели геодезические работы, а также выполнили аэрофотосъемку, добавил вице-премьер.