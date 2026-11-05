Путин 11 ноября примет участие в саммите ОДКБ в Москве

На предстоящей неделе 11 ноября российский лидер Владимир Путин примет участие в московском саммите ОДКБ, а также проведет ряд других рабочих встреч и совещаний.

Президент России Владимир Путин 11 ноября примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. О мероприятиях в рабочем графике главы государства сообщила ИС "Вести" со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.

​Также в расписании президента запланированы международные контакты, совещание с членами Совета безопасности и заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

​Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ. В мероприятии также примут участие главы оборонных ведомств и секретари СБ ОДКБ.