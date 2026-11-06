Президенты Азербайджана и Турции провели переговоры в Шуше в формате "один на один"

В Шуше состоялись двусторонние переговоры президентов Азербайджана и Турции в формате "один на один", приуроченные к шестой годовщине победы во Второй Карабахской войне.

Состоялась официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана в Шуше, приуроченная к шестой годовщине победы во Второй Карабахской войне.

​Перед встречей состоялась церемония официального приветствия президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана на площади, где развевались государственные флаги двух стран и был выстроен почетный караул.

​Начальник почетного караула отдал рапорт турецкому лидеру, затем прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана, после чего главы государств представили друг другу членов правительственных делегаций.

​Основная часть переговоров прошла в закрытом формате "один на один". Отмечалось, что стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных направлениях, а также региональные и глобальные вопросы.

​По итогам переговоров Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы.