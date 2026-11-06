Туристам в Анталье рекомендовали приезжать в аэропорт заранее

Аэропорт Антальи порекомендовал пассажирам в ближайшие дни выезжать в воздушную гавань заблаговременно - на подъездных дорогах возможны заторы в связи с проведением в городе COP31.

Аэропорт Антальи призвал пассажиров с вылетами с 9 по 14 ноября приезжать в терминал раньше, в связи с заторами на дорогах из-за Конференции ООН по изменению климата COP31.

Путешественникам рекомендуется приезжать в аэропорт Антальи на час раньше, чем они планировали. На фоне проведения COP31 ожидаются заторы на подъездных дорогах и у въездного пункта контроля воздушной гавани. Власти Антальи опубликовали на 10-12 ноября схему объезда через развязку Пынарлы для тех, кто едет из центра города.

Климатическая конференция ООН в Анталье проводится с 9 по 20 ноября в Antalya Expo Center, в рамках которого 11-12 ноября будет проходить саммит глав государств.