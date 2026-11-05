Торговый оборот между РФ и Узбекистаном вырос на 20%

РФ и Узбекистан наторговали друг с другом на $13 млрд. Объем торговли двух стран вырос на 20%.

Объем торговли между Россией и Узбекистаном вырос на 20% за январь-июль этого года, рассказал глава управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов.

"Товарооборот между нашими странами по итогам 2025 года достиг $13 млрд, это рост более чем на 12%. За первые семь месяцев текущего года товарооборот увеличился еще на 20% год к году"

– Александр Смирнов

По словам Смирнова, совместные инвестиционные проекты двух стран оцениваются в десятки миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что поставки российский пшеницы в Узбекистан выросли в 16 раз в этом году. Стоимость экспорта зерновых оценивается в $12,6 млн.