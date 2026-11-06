Трамп: причин для новой эскалации конфликта с Ираном нет

В настоящее время причин для новой эскалации конфликта США с Ираном нет, заявил Трамп. Также он сообщил, что у Ирана не осталось ядерного материала.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к эскалации боевых действий против Ирана.

В интервью телекомпании CBS News, американский лидер ответил, намерен ли он предпринимать новые военные действия против Исламской Республики после состоявшихся 3 ноября выборов в Конгресс.

"Я не собираюсь этого делать. Не думаю, что для этого есть какие бы то ни было причины"

– Дональд Трамп

Он также отметил, что резона для эскалации нет, так как у иранцев не осталось ядерного материала.

"У них нет ничего. Это все похоронено под тоннами камней"

– Дональд Трамп

По словам главы Белого дома, в районе возможного ядерного объекта у горы Пикакс в Иране сейчас мало активности, так что необходимости в ударе нет, однако США продолжат "следить за ситуацией".