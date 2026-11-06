Отношения России и Армении будут скорректированы - посол

Армения переформулирует стратегические установки, пересматривает архитектуру безопасности, диверсифицирует экономические связи. В России к этим шагам относятся с понимание, однако потребуется внесение коррективов в комплекс двусторонних отношений, заявил посол.

В отношениях России и Армении меняется система координат, будут необходимы корректировки и выстраивание "нового баланса" в двустороннем взаимодействии, сообщил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью Общественному радио Армении.

"Процесс переформулирования стратегических установок Республики Армения идет полным ходом и естественно это не может не ставить вопрос о поиске новых балансов. Очень важно, чтобы этот диалог проходил конструктивно, чтобы с обеих сторон сохранялась политическая воля к сохранению наших отношений, того, что нас объединяло долгое время, наши народы и разумеется, это должно происходить на основе поиска точек соприкосновения, уважения"

– Сергей Копыркин

Он отметил, что в последнее время в отношениях Москвы и Еревана произошло много событий, с армянской стороны было много заявлений. Он напомнил, что в Ереване официально объявили о пересмотре архитектуры безопасности, о заморозке участия в ОДКБ и стремлении к евроинтеграции.

"Армения заморозила свое участие в ОДКБ, взят курс на диверсификацию внешнеполитических и внешнеэкономических связей, в 2025 году был принят закон о начале вступления в Европейский союз, то есть реально меняется система координат в наших отношениях. Мы к этому относимся с пониманием, но, разумеется, все это требует соответствующего анализа, обсуждения и внесения коррективов в комплекс наших отношений в различных сферах"

– Сергей Копыркин

Будущие механизмы взаимодействия России и Армении, в том числе в торгово-экономической сфере, будут в какой-то мере зависеть от решения Еревана по вопросу интеграционного вектора.