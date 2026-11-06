Вестник Кавказа

Трамп: "Железные врата" уже блокируют поставки оружия в Иран

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Рабочая группа Iron Gate уже приступила к деятельности по блокированию поставок оружия в Иран, заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что оперативная рабочая группа Iron Gate ("Железные врата"), созданная 7 ноября с целью заблокировать поставки вооружений в Иран через сухопутные границы и Каспийское море, приступила к выполнению задач.

"Рабочая группа Iron Gate в полной мере осуществляет свою деятельность в Исламской Республике Иран. В сочетании с величайшей в истории морской блокадой практически ничего не попадает в Иран и не вывозится из него!"

– Дональд Трамп

Группа "Железные врата" была учреждена 7 ноября Центральным командованием ВС США (CENTCOM), чтобы противодействовать ввозу в Иран передовых систем вооружений, технологий двойного назначения, находящихся под санкциями материалов, а также чтобы закрыть незаконные каналы получения доходов.

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