О туристических локациях Узбекистана узнают пассажиры Turkish Airlines

Туристические власти Узбекистана приняли оригинальное решение по продвижению своего туристического потенциала: они будут привлекать путешественников через международную маршрутную сеть турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

В турецком Стамбуле прошла встреча главы Комитета по туризму Узбекистана Абдулазиза Аккулова и главы Совета директоров и Исполнительного комитета авиакомпании Turkish Airlines Мурата Шекера, итогом которой стал подписанный сторонами меморандум о продвижении туристического потенциала республики на зарубежных рынках и росте притока иностранных гостей.

Участники встречи обсудили оригинальный способ привлечения туристов через международную маршрутную сеть турецкого авиаперевозчика, а также развитие делового MICE-туризма и запуск новых совместных проектов, передает Podrobno.uz.

Стороны сделали особый акцент на продвижении узбекского направления в тех странах и городах, куда выполняет полеты Turkish Airlines, но где пока не представлены национальные авиакомпании Узбекистана: привлекать путешественников будут специальными турпакетами, сезонными акциями на авиабилеты и дополнительными льготами для пассажиров, для чего будут проводиться встречи в формате B2B с иностранными туроператорами.

Еще одним направлением станет запуск совместных рекламных кампаний, создание видеороликов, посвященных историко-культурному наследию и достопримечательностям Узбекистана, а также проведение информационных туров по туристическим локациям страны.

В этой работе будут задействованы медиаканалы авиакомпании, электронные средства массовой информации, мобильные приложения и другие формы информирования, говорится в сообщении.

Напомним, маршрутная сеть крупнейшего турецкого авиаперевозчика – компании Turkish Airlines – включает 358 направлений в 133 странах мира, а ее пассажиропоток в минувшем году составил 92,6 млн пассажиров.