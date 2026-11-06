Казахстан завершил прокладку оптоволоконного кабеля по дну Каспия

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана обозначил дальнейшие приоритеты страны, связанные с завершением прокладки оптоволоконного кабеля через Каспийское море.

Власти Казахстана завершили прокладку волоконно-оптического кабеля через Каспийское море, заявил в Астане министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Сейчас на повестке дня в стране строительство новых дата-центров, которые позволят Казахстану активно внедрять решения на основе искусственного интеллекта в государственном управлении, сельском хозяйстве и финансовом секторе, отметил министр, передает АЗЕРТАДЖ.

К созданию новой вычислительной инфраструктуры, а также внедрении искусственного интеллекта, цифровизации транспорта и логистики, развитии блокчейн-технологий и токенизации активов Казахстан планирует привлечь зарубежных партнеров, поведал о дальнейших планах властей страны Мухтар Тлеуберди.

Напомним, ранее мы писали о том, что Азербайджан и Казахстан продолжают работу над Транскаспийской волоконно-оптической линией связи, которую планируют запустить до конца года, рассказал министр цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

Новый маршрут усилит цифровую связь Казахстана с глобальными информационными сетями, а также заложит основу для будущего развития искусственного интеллекта, облачных технологий и современных дата-центров, отметил министр.