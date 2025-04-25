Вестник Кавказа

Крым получил свыше 270 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса

Крым получил свыше 270 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 279 млн рублей было направлено докапитализацию региональной инфраструктуры поддержки бизнеса в Крыму, рассказал глава региона Сергей Аксенов.

Правительство России выделило 270 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в Крыму, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что эти средства будут направлены на докапитализацию Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым.

"Правительство Российской Федерации направило Республике Крым более 279 млн рублей на докапитализацию региональной инфраструктуры поддержки бизнеса. Средства получит микрокредитная компания "Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым"

 – Сергей Аксенов

По словам главы региона, "это позволит крымским предпринимателям получить займы по льготным ставкам, которые существенно ниже ключевой ставки Банка России".

Максимальная сумма микрозайма для одного субъекта малого или среднего бизнеса составляет 5 млн рублей, уточнил он.

Также, согласно информации кабмина, еще 80 млн было выделено на поддержку малого и среднего бизнеса Севастополя.

Отмечается, что эта мера предусмотрена в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".

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